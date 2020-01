Berlin (dpa/bb) - Zwei Männer, die in einer Bar in Berlin-Steglitz einen 22-Jährigen lebensbedrohlich verletzt haben sollen, sind wieder auf freiem Fuß. Ein 20-Jähriger sei vor der Vorführung vor dem Haftrichter am Sonntag entlassen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Gegen einen 24-Jährigen sei Haftbefehl mit Haftverschonung erlassen worden. Auch er kam wieder frei. Gegen beide Männer wird weiter wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Samstagmorgen hatten sich laut Polizei mehrere Männer mit einem 22-Jährigen gestritten und ihn angegriffen. Er brach mit schweren Kopfverletzungen zusammen und musste wiederbelebt werden. Nach einer Notoperation war sein Gesundheitszustand am Sonntag nach Polizeiangaben stabil. Unklar blieb am Montag zunächst, wie es zu dem Streit gekommen war und wie viele Menschen insgesamt beteiligt waren.

Die Polizei hatte in der Bar einen 20-Jährigen vorläufig festgenommen und einen Bluttest durchgeführt. Dieser ergab einen Promillewert von 0,9. Der 24-jährige Tatverdächtige stellte sich am Samstag in Begleitung seines Anwalts.