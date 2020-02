Berlin (dpa/bb) - Eine junge Frau ist in Berlin-Kreuzberg niedergestochen worden - die mutmaßlichen Täter hatten sich zuvor über einen lautstarken Streit um einen Parkplatz beschwert. Das 27-jährige Opfer und die 28 Jahre alte Schwester hatten am Dienstagabend mit einer Anwohnerin der Wilhelmstraße und ihrem Partner wegen eines unzulässig belegten Parkplatzes gestritten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zwei weitere Anwohner, eine 24-Jährige und ihr 32 Jahre alter Ehemann, beschwerten sich daraufhin vom Balkon des anliegenden Wohnhauses aus über den Lärm. Als die junge Frau "verbal aggressiv" auf ihr Einmischen reagierte, kam das Ehepaar auf den Parkplatz und griff sie nach Aussagen der Schwester an. Kurz darauf ließen die beiden Anwohner von der 27-Jährigen ab.

Die Schwestern wollten den Parkplatz verlassen, als die Jüngere plötzlich zusammenbrach und eine Stichwunde am Bauch bemerkte. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, wo sie operiert werden musste. Das Ehepaar wurde laut Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen, erkennungsdienstlich behandelt, dann aber wieder entlassen. Jetzt werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.