Berlin (dpa/bb) - Ein bislang unbekannter Taxifahrer hat am Berliner Hauptbahnhof eine Taxifahrerin aufgrund ihrer Herkunft rassistisch beleidigt. Der Beleidigung vorausgegangen war eine Meinungsverschiedenheit auf der Nachrückspur am späten Montagabend, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Demnach soll der Taxifahrer nicht mit seinem Wagen nachgerückt sein, obwohl vor ihm Platz war - ein Verstoß gegen die Regeln, die unter Taxifahrern gelten. Die 45-Jährige wies ihn darauf hin. Es soll zum Streit gekommen sein. Die Taxifahrerin erstattete Anzeige auf einem Polizeiabschnitt. Der Staatsschutz ermittelt.