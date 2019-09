Berlin (dpa/bb) - Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf zwei Familienmitglieder in Berlin-Biesdorf soll der Tatverdächtige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Über die Unterbringung sollte noch am Montag entschieden, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Der 52-Jährige sei vermutlich psychisch krank und steht im Verdacht, am Wochenende seine Schwester und seinen Schwager in einem Einfamilienhaus mit einer Axt angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Die beiden 48-Jährigen waren in der Nacht zu Sonntag nach Polizeiangaben notoperiert worden.