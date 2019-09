Berlin (dpa/bb) - Nach Schüssen auf zwei Männer in Berlin-Charlottenburg ist der genaue Tathergang weiter unklar, die Ermittlungen gehen weiter. Das sagte am Montag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Die Auswertungen laufen, es ist alles sehr unübersichtlich", so der Sprecher. Weitere Angaben zur Zahl der Schützen oder dem Tathergang könne er derzeit nicht machen. Anwohner hatten am Samstagmorgen mehrere Schüsse in der Kantstraße gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese fanden dort zwei Männer im Alter von jeweils 25 Jahren mit schweren Schussverletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Lebensgefahr bestand nicht.