Berlin (dpa/bb) - Am frühen Montagabend sind an verschiedenen Orten in Berlin ein Spätkauf und ein Café überfallen worden. In dem Spätkauf in Friedrichshain wurde eine Mitarbeiterin durch Reizgas im Gesicht leicht verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten zwei Jugendliche kurz vor 19.00 Uhr das Ladenlokal an der Glatzer Straße Ecke Weserstraße überfallen. Das Duo sprühte der 64-jährigen Mitarbeiterin das Reizgas ins Gesicht, griff in die Kasse und flüchtete.

Der zweite Überfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in einem Café in Lichtenrade. Hier bedrohte ein Maskierter die 23 Jahre alte Mitarbeiterin in der Straße Alt-Lichtenrade mit einer Schusswaffe und forderte die Einnahmen. Nachdem die Frau der Aufforderung nachkam, ergriff der Räuber mit Beute die Flucht.