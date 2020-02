Berlin (dpa/bb) - Mit der Hilfe eines Ehepaars hat die Polizei in Berlin-Frohnau drei mutmaßlichen Trickbetrügern das Handwerk gelegt. Der 67-Jährige und seine 63 Jahre alte Frau erhielten am späten Sonntagabend einen Anruf einer Frau, die sich als Polizistin ausgab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Anruferin erzählte dem Paar, dass eine Einbrecherbande demnächst ihr Zuhause aufsuchen würde und forderte die Senioren auf, zur Sicherheit ihr Geld herauszugeben. Das Paar wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Eine fingierte Geldübergabe wurde vereinbart. Das Trio, drei Männer im Alter von 17, 23 und 26 Jahren, sammelte den Umschlag ein. Anschließend konnte die Polizei sie festnehmen.