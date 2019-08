Berlin (dpa/bb) - Im Kampf gegen Drogenhandel und andere Kriminalität erwägen der Berliner Senat und die Polizei, den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg besser zu umzäunen und während der Nacht zu schließen. Entsprechende Vorschläge habe die örtliche Polizei in Kreuzberg gemacht, sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss.