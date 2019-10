Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben am Dienstagmorgen das Amtsgericht in Berlin-Lichtenberg mit Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Mitarbeiterin gegen 5.15 Uhr rosa und graue Farbe am Eingang des Gebäudes am Roedeliusplatz und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.