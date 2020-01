Berlin (dpa/bb) - Maskiert und mit einer Schusswaffe soll er in Tankstellen, Geschäften und in einem Hotel Geld gefordert haben: Die Berliner Polizei hat einen mutmaßlichen Serienräuber geschnappt. Der 26-Jährige habe zwölf Taten in den Stadtteilen Buckow, Rudow, Britz und Lichtenrade eingeräumt, gegen ihn sei ein Haftbefehl ausgesprochen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Der mutmaßliche Komplize des Mannes, ein 20-Jähriger, ist flüchtig.

Der 26-Jährige wurde am Dienstagabend nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der Barnetstraße am südlichen Stadtrand gefasst. Zwei Fahnder wurden auf die Tat aufmerksam und stellten sich mit ihrem Auto dem Fluchtauto in den Weg. Dessen Fahrer rammte mit seinem Wagen jedoch das Polizeiauto zur Seite und fuhr davon, wie eine Sprecherin schilderte. Die Polizisten wurden leicht verletzt und setzten ihren Dienst nicht fort. Das beim Raub genutzte Auto wurde später verlassen an der Grenze zu Brandenburg gefunden und der mutmaßliche Täter an seiner Anschrift gefasst.