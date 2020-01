Berlin (dpa) - Ein 31-Jähriger soll in Berlin-Rummelsburg einen aus Guinea stammenden Mann rassistisch beleidigt haben. Ein Zeuge schritt am Samstagabend in den Konflikt ein und wurde vom Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann soll dem 21-Jährigen aus Guinea zunächst in die Leopoldstraße gefolgt sein, so dass dieser sich bedroht fühlte. Nach eigenen Angaben bat er den 31-Jährigen, ihm nicht weiter zu folgen.

Weil der Täter daraufhin auf den Jüngeren zugestürmt sein soll, warf dieser ihm eine fast leere Plastikflasche entgegen. Nach Polizeiangaben schritt zu diesem Zeitpunkt der 39-jährige Zeuge ein und wurde ins Gesicht geschlagen. Anschließend soll der Täter den Mann aus Guinea im Gerangel mehrfach rassistisch beleidigt haben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung erstattet.