Berlin (dpa/bb) - Ein 17-jähriger Raser ist von der Berliner Polizei gefasst worden, weil er zuvor fast das Auto der Polizisten gerammt hatte. Die Zivilstreife wurde am Mittwochabend in Schöneberg auf den Fahrer aufmerksam, weil dieser riskant von der Saarstraße in die Rheinstraße abbog. Nur durch Abbremsen konnten die Polizisten einen Unfall verhindern. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser und raste davon, wobei er mehrere rote Ampeln ignorierte. Zusammen mit weiteren Streifenwagen stoppten die Polizisten ihn. Der Mann versuchte, zu Fuß zu flüchten, wurde aber festgenommen. Sein ebenfalls 17-jähriger Beifahrer blieb im Auto sitzen. Die Nummernschilder an dem Audi waren gestohlen, das Auto hatte keine Versicherung und der Fahrer keinen Führerschein.