Berlin (dpa/bb) - Zwei bewaffnete Räuber haben einen Supermarkt in Kreuzberg überfallen und eine Geldsumme in unbekannter Höhe erbeutet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Duo habe die 47-jährige Kassierin des Lebensmitteldiscounters am Freitagabend mit einem Messer und vorgehaltener Pistole zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Über die Höhe der geraubten Geldsumme machte die Polizei keine Angaben. Die Kassiererin erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.