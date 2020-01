Berlin (dpa/bb) - Ein Mann hat einen Polizisten in Berlin-Altglienicke angegriffen und ausländerfeindlich beleidigt. Der 21-Jährige verwies die Beamten wild gestikulierend aus seiner Wohnung und traf einen dabei am Kopf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Drei Polizisten hatten am Dienstagabend Ordnungsamtsmitarbeiter bei einem Einsatz wegen Lärmstörung begleitet und eine Musikanlage sichergestellt. Der Mann wurde mit Zwang auf ein Bett gesetzt und beleidigte den getroffenen Polizisten anschließend. Der Staatsschutz ermittelt.

Zwei weitere Polizisten wurden am Dienstagmittag in Reinickendorf von einer Frau volksverhetzend beleidigt und getreten. Sie war in Begleitung zweier Männer, die die Beamten am U-Bahnhof Franz-Naumann-Platz wegen des Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz kontrolliert hatten. Die 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt.