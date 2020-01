Polizisten an Rigaer Straße angegriffen und verletzt

Berlin (dpa/bb) - Polizisten sind bei einem Einsatz in der Nähe des linksautonomen Wohnprojekts "Liebig34" in Friedrichshain mit Feuerlöschpulver attackiert worden. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt, wie ein Sprecher sagte. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zu Montag wegen zwei kleinerer Brände im Bereich Rigaer Straße/Ecke Liebigstraße. Zunächst berichtete die "B.Z." von einem Polizeieinsatz vor dem Hausprojekt "Liebig34".

Laut Polizeisprecher habe ein Unbekannter den beiden Polizisten Feuerlöschpulver ins Gesicht gesprüht und damit leicht verletzt. Beide litten unter Atmennot, im Krankenhaus behandelt werden mussten sie jedoch nicht. Zuvor hatten Unbekannte zwei kleinere Brände gelegt: auf der Straße liegende Weihnachtsbäume wurden angezündet, kurz darauf dann ein E-Roller und Gerümpel.

Rund um das Wohnprojekt "Liebig34" und die benachbarte Rigaer Straße gibt es öfter Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. Beamte werden dort immer wieder mit Steinen und Farbbeuteln angegriffen und Polizeiautos beschädigt.