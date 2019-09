Berlin (dpa/bb) - Beim Versuch, einen Streit in Berlin-Friedrichshagen zu schlichten, ist ein Polizist in Zivil geschlagen und getreten worden. Der Beamte sei nicht im Dienst gewesen, als er die Auseinandersetzung bemerkt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge lag eine 17-Jährige am Boden, während ihr 16-jähriger Partner sie anschrie. Als der Polizist am Dienstagabend einschritt, trat und schlug ihn der junge Mann gegen den Kopf. Der Beamte wurde ins Krankenhaus gebracht, der Teenager wurde festgenommen.