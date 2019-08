Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei sucht mit zwei Spürhunden nach einem vermutlich schwer verletzten Mann in Alt-Treptow und Kreuzberg. Zwei sogenannte Mantrailer - also Hunde, die speziell zum Aufspüren von Menschen ausgebildet sind - seien rund um die Lohmühlenstraße im Einsatz, teilte die Polizei am frühen Mittwochnachmittag auf Twitter mit.