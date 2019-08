Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei sucht mit Bildern und einem Video nach einem Mann, der im April ein Auto in Tempelhof angezündet hat. Bei dem Vorfall in der Nacht zum 8. April gegen 1.45 Uhr in der Teilestraße wurde der Täter nach bisherigen Ermittlungen von einer bislang ebenfalls unbekannten Person mit einem Auto zum Tatort gefahren. Vermutlich handelte es sich dabei laut Polizei um einen Smart. Das Video zeigt, wie der Brandstifter eine Flüssigkeit aus einem Kanister auf ein Auto schüttet und anzündet. Dann ist eine große Stichflamme zu sehen. Laut Polizei könnte sich der Brandstifter dabei verletzt haben. Sie sucht unter anderem nach einem Mann, der nach dem 7. April im Gesicht oder am Kopf sowie am Oberkörper Verbrennungen oder auch versengte Haare hatte.