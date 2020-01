Berlin (dpa/bb) - Zivilpolizisten haben den Fahrer eines sogenannten Koks-Taxis in Berlin-Friedrichshain auf frischer Tat ertappt. Beamte nahmen am Freitagabend den 25-Jährigen fest, in dessen Auto sie 34 Portionen Kokain, etwa 1500 Euro Bargeld und zwei Handys fanden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach hatten Zivilermittler beobachtet, wie ein Mann in der Petersburger Straße in das Auto des 25-Jährigen stieg, mit ihm zu einem Geldautomaten fuhr und dann den Wagen wieder verließ.

Die zuvor gekaufte Drogen habe er noch in der Hand gehabt, als die Polizei ihn dann kontrollierte, hieß es. Andere Polizisten verfolgten derweil das Auto, stoppten den 25-Jährigen in der Frankfurter Allee, durchsuchten den Wagen und nahmen ihn fest.

Der Handel von Kokain per Auto floriert in Berlin und ist verstärkt in den Blick von Ermittlern geraten. Erst am Donnerstag hatten die Behörden nach langer Observierung einen Kokain-Lieferdienst aufgedeckt, elf Autos beschlagnahmt und neun Männer verhaftet. Rund 850 Kunden aus dem gesamten Stadtgebiet sollen regelmäßig bei dem Lieferservice bestellt haben.