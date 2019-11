Berlin (dpa/bb) - Ein 16-Jähriger ist in Schöneberg festgenommen worden, weil er Pakete unter falschen Namen bestellt haben soll. Ein Polizist beobachtete zwei Jugendliche, die an einer Paketstation Verpackungen und Aufkleber mehrerer Pakete entfernten und sich dabei auffällig umsahen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam mit einem dritten Teenager verließen die Jugendlichen am Dienstagmittag die Martin-Luther-Straße und wurden von dem Polizisten angesprochen. Zwei der Jugendlichen flüchteten, der Beamte hielt den dritten fest. Die Polizei fand bei Durchsuchungen des Wohnorts des 16-Jährigen weitere Beweismittel. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinem Vater übergeben.