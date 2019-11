Berlin (dpa/bb) - Die Angreifer drangen mitten in der Nacht in die Unterkunft ein: Bei einer Schlägerei mit Holzknüppeln in einem Hotel in Spandau sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Mehrere mit Knüppeln bewaffnete Männer hätten sich in der Nacht auf Samstag gewaltsam Zutritt verschafft, teilte die Polizei mit. Kurz nach 1 Uhr hätten sie die Eingangsscheibe des Hotels zerschlagen, seien in das Foyer eingedrungen und hätten die Schlägerei entfacht, an der sich bis zu 18 Männer beteiligten. Auch Mitarbeiter des Hotels wurden nach den Angaben vom Samstag verletzt. Sie mussten teils in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren noch unklar. Die Polizei nahm einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend fest. Er soll sich an der Schlägerei beteiligt und ein Messer bei sich gehabt haben, kam aber wieder auf freien Fuß. Die 37-jährige Mutter des Tatverdächtigen, die schwanger ist, erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Inwiefern ein zuvor am Hotel ausgetragener Streit zwischen dem 17-Jährigen und mehreren Unbekannten Auslöser der Auseinandersetzung war, werde derzeit geprüft. Mehr Details waren zunächst nicht klar.