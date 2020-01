Berlin (dpa/bb) - Weil er einen Mann auf einem Kirchendach im Berliner Stadtteil Dahlem gesehen hat, hat ein Zeuge in der Nacht zu Montag die Polizei gerufen. Kurz darauf sahen auch Zivilpolizisten einen Mann - diesmal im Anbau der Kirche im Hüttenweg, wie die Polizei mitteilte. Zusätzlich angeforderte Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude und nahmen einen 36-jährigen Mann in der Kirche fest. Dort hätten bereits technische Geräte zum Abtransport bereit gestanden, so die Polizei. Am Montag sollte der mutmaßliche Einbrecher dem Haftrichter vorgeführt werden.