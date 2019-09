Berlin (dpa/bb) - Ein Jahr nach dem spektakulären Mord an dem Berliner Schwerkriminellen Nidal R. ist der Täter immer noch nicht gefasst. "Die intensiven Ermittlungen, für die weiterhin die sechste Mordkommission zuständig ist, dauern noch an", teilte die Staatsanwaltschaft mit. "Dabei werden alle denkbaren Motivlagen berücksichtigt. Eine Festnahme hat es in diesem Zusammenhang noch nicht gegeben." Zum aktuellen Stand der Ermittlungen könne aus taktischen Gründen nichts weiter gesagt werden.

Der 36-jährige Nidal R. war am 9. September 2018 in der Öffentlichkeit erschossen worden. Es gab zahlreiche Zeugen, die die Täter in Neukölln am Rand des Tempelhofer Feldes, des früheren Stadtflughafens, fliehen sahen.

Nidal R. war der Polizei seit seiner Kindheit als Wiederholungstäter bekannt. Seine Beerdigung vier Tage später wurde zu einem Aufmarsch arabischstämmiger Großfamilien und der organisierten Kriminalität. 2000 Besucher erschienen, fast ausschließlich Männer, auf dem Friedhof im Stadtteil Schöneberg. Zwei Hundertschaften der Polizei bewachten die Zufahrten und Zugänge.