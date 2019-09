Berlin (dpa/bb) - Ein Maskierter hat im Berliner Ortsteil Wilhelmstadt mit einer Waffe einen Supermarkt überfallen. Der Unbekannte soll am späten Dienstagabend eine 26-jährige Angestellte und ihren 27-jährigen Kollegen beim Verlassen des Discounters in der Wilhelmstraße mit einer Schusswaffe bedroht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Täter drängte die beiden Mitarbeiter in den Kassenraum und bediente sich dann an den Einnahmen. Anschließend flüchtete er. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die unter Schock stehenden Überfallenen.