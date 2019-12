Berlin (dpa/bb) - Ein maskierter Räuber hat in Wittenau eine Tankstelle überfallen und eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Die 57-Jährige gab dem Unbekannten am Mittwochabend Bargeld, woraufhin er mit seiner Beute aus der Tankstelle in der Oranienburger Straße flüchtete. Die Frau blieb unverletzt. Wie viel Geld der Räuber erbeutete, war nicht bekannt.