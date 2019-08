Berlin (dpa/bb) - Ein Mann soll in Berlin-Altglienicke eine Geburtstagsgesellschaft angepöbelt und den Hitlergruß gezeigt haben - nun ermittelt der Staatsschutz.

Der 31-Jährige soll am Samstagabend von seinem Balkon aus zunächst den Organisator der Geburtstagsfeier im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Ortolfstraße beleidigt und nach ihm gespuckt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend habe er sich Aussagen zufolge einen Schlagring über die Hand gezogen und den Hitlergruß gezeigt. Der Verdächtige habe den 38-Jährigen aufgefordert, sich mit ihm zu prügeln, sagte eine Polizeisprecherin. Dieser rief jedoch die Polizei.

Die Beamten durchsuchten in der Folge auf Beschluss der Staatsanwaltschaft die Wohnung des 31-Jährigen - ohne Ergebnis. Er muss sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie des Verdachts der Beleidigung verantworten.