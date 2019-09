Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist in Berlin-Pankow in eine Schaufensterscheibe geschubst und schwer verletzt worden. Die alarmierten Rettungskräfte fanden den stark blutenden 27-Jährigen am Sonntagmorgen auf einer Treppe an der Berliner Straße, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er erklärte den Beamten, ein Bekannter habe ihn durch die Scheibe eines Geschäfts gestoßen. Beide Männer seinen demnach vorher zusammen auf einem Fest gewesen. Bei dem Sturz durch die Scheibe erlitt der Mann schwere Schnittverletzungen im Gesicht. Er kam in ein Krankenhaus. Der Grund für das Schubsen und der genaue Hergang waren zunächst unklar. Wer der mutmaßliche Täter ist, müsse noch ermittelt werden.