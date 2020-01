Mann will belästigter Frau helfen und wird selbst verletzt

Berlin (dpa/bb) - Er wollte einer belästigen Frau helfen und bekam dafür einen Faustschlag ins Gesicht: Im Prenzlauer Berg ist ein Mann von mehreren Angreifern auf offener Straße schwer verletzt worden. Er war nach Polizeiangaben am Samstag mit seiner Partnerin unterwegs gewesen, als beide sahen, dass auf der anderen Straßenseite eine Frau von einem Mann belästigt wurde. Der 35-Jährige eilte der Frau zu Hilfe, woraufhin der andere Mann ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin sollen mindestens drei weitere Männer dazugekommen sein und auf den bereits am Boden liegenden Verletzten eingeschlagen und ihn getreten haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Opfer kam nach dem nächtlichen Vorfall in ein Krankenhaus.

Auch seine Frau, die ihm zur Hilfe geeilt war, wurde von den Männern attackiert und an den Haaren gezogen. Die Beamten nahmen zwei 19 und 21 Jahre alte Tatverdächtige fest.