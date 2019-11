Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei fahndet weiter nach dem Täter, der in der Nacht zu Mittwoch einen anderen Mann vor eine Berliner U-Bahn gestoßen und so getötet hat. Die Staatsanwaltschaft konnte auch am Freitag nichts Neues zu den laufenden Ermittlungen der Mordkommission mitteilen. Sie äußerte sich auch nicht zu der Frage, ob der Täter trotz der vielen Aufnahmen aus den Überwachungskameras im U-Bahnhof noch nicht identifiziert werden konnte, oder ob er identifiziert, aber noch nicht gefunden wurde. Es werde weiter mit Hochdruck ermittelt, hieß es nur. Das Opfer, ein 30-jähriger Iraner, war durch eine einfahrende U-Bahn am Bahnhof Kottbusser Tor so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Zuvor soll es laut Polizei einen Streit auf dem Bahnsteig gegeben haben.