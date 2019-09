Berlin (dpa/bb) - Ein 52-Jähriger hat in einem Einfamilienhaus in Berlin-Biesdorf zwei Familienangehörige angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Verletzten, eine Frau und ein Mann im Alter von 48 Jahren, wurden nach dem Angriff in der Nacht zu Sonntag notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Der 52 Jahre alte Tatverdächtige wurde von Polizisten festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt. In welchem Verhältnis die drei genau standen, sagte die Polizei nicht und nannte ermittlungstaktische Gründe. Der Angriff ereignete sich im Hafersteig.