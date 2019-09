Berlin (dpa/bb) - Ein 25-Jähriger hat am Bahnhof Berlin-Südkreuz seiner Ex-Partnerin die gemeinsame Tochter aus den Armen gerissen und versucht, zu entkommen. Der Mann schlug dem Begleiter der Frau mit der Faust ins Gesicht, bevor er mit der Zweijährigen in einen Regionalexpress stieg. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Eine Bahnmitarbeiterin, die die Situation am Samstagabend beobachtet hatte, verhinderte die Weiterfahrt des Zuges.

Polizisten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Entziehung Minderjähriger und Körperverletzung ein. Der 25-jährige Tunesier war demnach polizeibekannt und hielt sich unerlaubt in Deutschland auf. Den Umgang mit dem Kind hatte ihm das Jugendamt untersagt. Laut Polizei war der 21 Jahre alte Begleiter der Lebensgefährte der Frau. Das Paar hatte mit dem Kind auf den Regionalexpress nach Luckenwalde gewartet.