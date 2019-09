Berlin (dpa/bb) - Ein 37 Jahre alter Mann ist in Berlin-Moabit niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 20-Jähriger habe ihn in der Straße Alt-Moabit mit einem Messer angegriffen und verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Demnach flüchtete der Angreifer zunächst in den Kleinen Tiergarten, wo er jedoch von Bekannten des Opfers bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.

Der Schwerverletzte wurde von Sanitätern am Mittwochabend mit einer Stichwunde im Oberkörper in eine Klinik gebracht und dort notoperiert. Es bestehe aber weiterhin Lebensgefahr, hieß es. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv waren zunächst noch unklar.