Berlin (dpa/bb) - Bei einem Streit in Berlin-Kreuzberg sind zwei Männer leicht am Kopf verletzt worden. Wie es zu den Verletzungen kam, ermittelt die Polizei noch. Ein 20-Jähriger lief am Schlesischen Tor vor einem Streifenwagen auf die Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er fiel auf den Boden und hielt sich den Kopf. Ein 34-Jähriger, der ihm folgte war, wollte ihn mutmaßlich attackieren. Er wurde vorläufig festgenommen. Auch er war leicht am Kopf verletzt. Beide wurden ambulant behandelt.