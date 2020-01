Mann in U-Bahn homophob beleidigt und geschlagen

Berlin (dpa/bb) - Ein 26-jähriger Mann ist laut Polizei in der U-Bahnlinie 1 homophob beleidigt und geschlagen worden. Die Tat ereignete sich zur Mittagszeit am Dienstag zwischen den Bahnhöfen Möckernbrücke und Gleisdreieck. Dabei soll ein 30 Jahre alter Fahrgast das Opfer zunächst wegen dessen angeblicher Homosexualität beleidigt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 26-Jährige habe eine ärztliche Behandlung abgelehnt, der mutmaßliche Schläger sei erkennungsdienstlich behandelt, anschließend aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit. In dem Fall ermittle der Staatsschutz.