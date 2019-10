Berlin (dpa/bb) - Nach homophoben Beleidigungen und Attacken auf Männer in Berlin-Mitte und Niederschönhausen hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde am frühen Samstagabend ein 18-Jähriger homosexueller Mann in einem Einkaufszentrum am Leipziger Platz von einem Mann aus einer Gruppe heraus zunächst angerempelt und anschließend homophob angepöbelt. Ein 17-Jähriger aus der Männergruppe habe zudem einem 24-jährigen Bekannten des jungen Mannes ins Gesicht gespuckt.

Als die Angreifer in verschiedene Richtungen wegliefen, verfolgte ein Begleiter der beiden Attackierten den 17-Jährigen. Dieser schlug dem 20-Jährigen Verfolger in der Wilhelmstraße den Angaben zufolge mit der Faust ins Gesicht und flüchtete in einen Bus - der jedoch nicht losfuhr. Dort konnte ihn die alarmierte Polizei festnehmen. Der Verfolger hatte zuvor den Fahrer informiert.

Wenige Stunden später wurde in der Dietzgenstraße in Niederschönhausen ein 42-Jähriger von einem gleichaltrigen Mann rassistisch und homophob beleidigt sowie geschlagen. Er wurde leicht im Gesicht verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. Weitere Einzelheiten zum Hergang waren zunächst nicht bekannt.