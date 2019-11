Berlin (dpa) - Die Berliner Schlosspark-Klinik hat nach eigenen Angaben ein Kondolenzbuch für den dort getöteten Mediziner Fritz von Weizsäcker ausgelegt. "Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, in einem geschützten Raum ihre Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen", teilte die Klinik am Mittwoch mit. Der Chefarzt war am Dienstagabend während eines öffentlichen Vortrags in der Klinik erstochen worden. "Mitarbeiter und auch Teilnehmer der Veranstaltung erhalten psychologische Unterstützung", heißt es in der Mitteilung.

Von Weizsäcker (59), Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, leitete die Abteilung Innere Medizin und Gastroenterologie.

Tatverdächtig ist ein 57-jähriger Deutscher. "Nach bisherigen Erkenntnissen können wir feststellen, dass der Täter kein Patient unserer Klinik ist", erläuterte die Klinik. Das hatte auch die Polizei mitgeteilt.

Mit von Weizsäcker habe die Klinik "einen hervorragenden Arzt und überaus geschätzten Kollegen" verloren, sagte der Geschäftsführer Mario Krabbe. Ihre Gedanken seien besonders bei den Angehörigen und den nahe stehenden Kollegen des Mediziners.