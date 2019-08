Berlin (dpa/bb) - Eine 16-Jährige ist am Montagabend in Gropiusstadt von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Jugendliche den Ermittlungen zufolge in einem Bus der Linie M11 mit dem Mann in einen Streit. Er soll vorher an eine unbekannte Familie angepöbelt und bespuckt haben. Weitere Fahrgäste alarmierten daraufhin über den Busfahrer die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten bei dem 49-jährigen Mann einen Alkoholgehalt von 2,3 Promille fest und brachten ihn in Gewahrsam. Nach der Aufnahme der Personalien wurde er wieder entlassen.