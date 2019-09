Berlin (dpa/bb) - Drei junge Männer sind in Berlin-Köpenick von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Eine Gruppe "von bis zu zehn Jugendlichen" habe das Trio am Samstagmorgen in der Müggelheimer Straße attackiert, sagte ein Polizeisprecher. Sie schlugen demnach mit Fäusten den beiden 19-Jährigen und einem 20-jährigen Begleiter ins Gesicht. Nachdem einer der jungen Männer zu Boden stürzte, traten ihn die Angreifer. Er kam mit einem Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus, seine beiden Begleiter wurden vor Ort versorgt. Die Schläger flohen unerkannt. Der Grund für die Attacke und der genaue Ablauf waren nach Polizeiangaben zunächst unklar. "Wir können nicht ausschließen, dass sich beide Gruppen kannten. Die Ermittlungen laufen", sagte der Sprecher.