Berlin (dpa/bb) - Nach einem Streit, bei dem ein Mann ins S-Bahngleis im Bahnhof Tiergarten gefallen ist, sucht die Polizei Zeugen. Zwei Männer gerieten am 18. Juli mit einem Reisenden in eine Auseinandersetzung, nachdem dieser auf dem Bahnsteig hinter eine Treppe uriniert hatte. Die Unbekannten schubsten den 32-Jährigen, der daraufhin rückwärts auf die Gleise fiel. Der Berliner zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf und mehrere Schürfwunden zu, bevor er auf den Bahnsteig zurückklettern konnte. Die Unbekannten flüchteten in einer S-Bahn in Richtung Stadtmitte, der Verletzte kam ins Krankenhaus. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung, die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise.