Berlin (dpa/bb) - Betrüger aus Berlin sollen an einer Geldwäsche beteiligt sein, bei der französische Steuerbehörden um mindestens 2,2 Millionen Euro gebracht wurden. Die verantwortlichen Geschäftsführer zweier in Berlin ansässiger Gesellschaften sollen in Verbindung zu einer kriminellen Verbindung in Frankreich stehen, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Es bestehe der dringende Verdacht, dass mehrere französische Firmen mit Edelmetallen handelten und die nicht gezahlte Mehrwertsteuer in Gold über spezielle Metallkonten in Bargeld umwandelten, hieß es weiter. Welche Rolle die beiden Geschäftsführer bei der Gewinnverschleierung spielten, beantwortete die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Insgesamt vollzogen die Ermittler von Polizei und Zoll gemeinsam mit französischen Zollfahndern 13 Untersuchungsbeschlüsse an sieben Orten in Berlin und Brandenburg. Mehrere Konten und Sachwerte wurden laut Mitteilung gepfändet Weitere Details zu den Verdächtigen und den Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittlungen dauern noch an.