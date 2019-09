Berlin (dpa/bb) - In einer Grünanlage neben einer Bahnstrecke in Berlin-Pankow ist eine schwer verletzte Frau entdeckt worden. Die 41-Jährige lag am Donnerstagvormittag in einem Zelt an der Wilhelm-Kuhr-Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach ermittelt die Mordkommission. Zunächst war unklar, wie die Frau verletzt wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Frau wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Nicht weit von dem Fundort der Frau war im Mai 2018 die Leiche einer 30-Jährigen entdeckt worden. Im März wurde ein 39-Jähriger wegen des Mordes an ihr zu lebenslanger Haft verurteilt.