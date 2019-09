Berlin (dpa/bb) - Ein 52 Jahre alter Gefangener der JVA Tegel hat zwei Gitterstäbe seiner Zelle zum Schmelzen gebracht und sich aus dem Fenster abgeseilt. Mitarbeiter der JVA hätten den Mann vor dem Zellengebäude entdeckt, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung am Montag. Zu dem Ausbruchsversuch soll es am frühen Montagmorgen gekommen sein.

Den Angaben zufolge behandelte der Gefangene die Gitterstäbe zunächst mit einer Flüssigkeit. Anschließend setzte er die Stäbe unter Strom. In Verbindung mit der Chemikalie schmolzen die Gitter. Um sich abzuseilen, benutzte er anschließend ein Bettlaken. Der Mann habe sich bei seinem Fluchtversuch nicht verletzt, hieß es.

Es habe nicht die Gefahr eines Ausbruchs bestanden, da der Gefangene noch nicht die äußeren Anlagen überwunden hätte, betonte der Sprecher. Zum Hergang des Ausbruchsversuchs sagte er: "Das ist außergewöhnlich. Das ist ein Vorfall, den wir untersuchen müssen."

Wie die "Berliner Morgenpost" berichtete, soll es sich bei dem Gefangenen um den sogenannten Maskenmann handeln. Dies bestätigte die Justizverwaltung auf Nachfrage jedoch nicht. Man äußere sich nicht in dieser Form zu den Gefangenen. Ein Sprecher sagte lediglich, der Mann sei zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Im sogenannten Maskenmann-Prozess verurteilte das Landgericht Frankfurt (Oder) im Jahr 2015 einen damals 47-Jährigen wegen des Angriffs auf Millionärsfamilien und der Entführung eines Managers südöstlich von Berlin zu lebenslanger Haft. Der Mann hatte bei den Taten 2011 und 2012 jedes Mal eine Art Imkermaske getragen.

Der Ausbruch aus einem Gefängnis an sich ist in Deutschland nicht strafbar. Im deutschen Recht wird einem Strafgefangenen das Recht zugestanden, nach seiner Freiheit zu streben. Die Grenze der Straffreiheit ist jedoch erreicht, wenn der Gefangene bei seiner Flucht Rechtsgüter anderer in Mitleidenschaft zieht - etwa bei Sachbeschädigung oder Gewalt gegen Beamte. Strafbar macht sich außerdem, wer Häftlinge befreit oder ihnen zur Flucht verhilft.