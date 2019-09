Berlin (dpa/bb) - Drei Polizisten in Zivil sind in Berlin-Tempelhof mit einem Messer angegriffen worden - zwei der Beamten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Nach Polizeiangaben gerieten ein Jugendlicher und zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache mit den Polizisten, die in der Nacht zu Montag privat unterwegs waren, in Streit.

Einer der jungen Männer soll auf dem Gehweg des Mariendorfer Dammes ein Messer gezogen und zwei Beamte am Oberkörper verletzt haben. Ein 25-jähriger Polizist musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Die Tatverdächtigen flüchteten, konnten aber von alarmierten Einsatzkräften gestellt und an die Kriminalpolizei übergeben werden. Die Ermittlungen gegen das Trio dauerten an.