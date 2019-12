Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat nach einem Einbruch in ein Lokal in Berlin-Neukölln einen 27-Jährigen festgenommen und ein Fahrrad sowie Beweismittel beschlagnahmt. Ein Anwohner hatte gegen 3.00 Uhr in der Nacht zum Montag in der Reuterstraße ein verdächtiges Klirren gehört und die Beamten alarmiert. Als Polizisten die Verfolgung des Mannes aufnahmen, soll er plötzlich einen Laptop weggeworfen haben. Der Mann wurde einem Einbruchsdezernat überstellt.