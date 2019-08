Berlin (dpa/bb) - Zwei Polizisten haben am U-Bahnhof Pankstraße eine Frau festgenommen, die mit einer Schreckschusspistole bewaffnet war und sich als Polizistin ausgab. Die 22-Jährige trug am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Gesundbrunnen unter anderem Polizeijacke, schusssichere Weste, Handfesseln und Mehrzweckstock, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Auch fanden die Beamten Drogen in einer ihrer Taschen.