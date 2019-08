Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Marzahn hat in der Nacht zu Freitag erneut ein Kleintransporter gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug am Donnerstagabend in der Eisenacher Straße angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, niemand wurde verletzt. Ein weiteres Auto wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.