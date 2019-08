Berlin (dpa/bb) - Nach einem Einbruchsversuch in eine Villa in Berlin-Wannsee sind drei Tatverdächtige gefasst worden. Die 18, 19 und 24 Jahre alten Männer wurden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei mitteilte. Demnach gelang es dem Bewohner der Villa in der Terrassenstraße am Dienstagabend, die Tatverdächtigen in die Flucht zu schlagen. Die drei Männer flüchteten in einem Wagen und wurden von der Polizei schließlich am Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg gestoppt und vorläufig festgenommen. Das Trio soll am gleichen Abend einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in Berlin-Dahlem begangen haben.