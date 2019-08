Berlin (dpa/bb) - Ein Einbrecher hat in Berlin-Moabit versucht, über in gekipptes Fenster in eine Wohnung einzusteigen - und ist mit dem Arm stecken geblieben. Der 61-Jährige wollte das Fenster am Donnerstagmorgen im Hinterhof eines Wohnhauses in der Bugenhagenstraße von außen öffnen, wie die Polizei mitteilte. Über laute Rufe machte der Eingeklemmte auf sich aufmerksam. Anwohner riefen die Polizei, die den Verdächtigen befreite und in Gewahrsam nahm. Da er sich leicht verletzt hatte, wurde er zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.