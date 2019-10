Berlin (dpa/bb) - Zwei Jugendliche sind in Berlin-Schöneberg laut Polizei von einer Gruppe Männer auf E-Scootern beraubt worden. Die beiden 15 Jahre alten Opfer gaben an, von fünf jungen Männern geschlagen worden zu sein. Die Täter seien auf drei E-Tretrollern unterwegs gewesen. Zuvor hatten sich die Jugendlichen trotz angedrohter Gewalt geweigert, Wertgegenstände herauszugeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter konnten demnach am Dienstagabend dann aber Geld und hochwertige Kopfhörer erbeuten, sie flüchteten auf den E-Scootern und zu Fuß. Die beiden Jugendlichen erlitten bei der Tat an der Kreuzung Winterfeldtstraße Ecke Habsburger Straße leichte Prellungen am Kopf.