Berlin (dpa/bb) - Dutzende Jugendliche haben in der Nacht zu Donnerstag in der Ringbahn zwischen Südkreuz und Westkreuz randaliert. Mitglieder einer etwa 100-köpfigen Gruppe rissen kurz nach Mitternacht Deckenverkleidungen und eine Haltestange in dem Zug der Linie S 41 heraus, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die Beamten nahmen bei 59 Personen zwischen 17 und 19 die Personalien auf. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruch und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung.